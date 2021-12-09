Сотрудники регионального УФСИН передали Псковскому детскому фонду подарки

23:23, 09 декабря 2021, ПАИ

В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области по сложившейся традиции посетили Псковское областное отделение Российского детского фонда, чтобы передать ребятам из нуждающихся семей и воспитанникам интернатов свои поздравления и подарки. Об этом пишет корреспондент издания «Псковская провинция».

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, представители уголовно-исполнительной системы привезли много сладостей: шоколадные конфеты, бисквитное печенье, мармелад, зефир, детские соки, из которых в детском фонде сформируют новогодние наборы и передадут малышам.

«Очень надеемся, что это сможет порадовать детишек и создаст атмосферу настоящего новогоднего чуда», – отметила юрисконсульт отдела по конвоированию Ольга Иванова.

Участие сотрудников УФСИН России по Псковской области в подобных благотворительных акциях проводится на регулярной основе. Традиционно в преддверии Дня защиты детей, 1 сентября и накануне Нового года они стараются оказать помощь маленьким псковичам, которые в ней особенно нуждаются.

