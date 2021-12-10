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Общество

Самая сложная эпидемическая ситуация с коронавирусом сложилась в Новосокольническом и Порховском районах

177 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за последние сутки. Об этом сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона обратил внимание на районы с самой тяжёлой эпидемиологической обстановкой.

«Самая сложная ситуация с заболеваемостью в Новосокольническом и Порховском районах. Их главы должны опреативно реализовать необходимый комплекс мер для снижения динамики распространения COVID-19», – написал Михаил Ведерников.

За сутки выздоровело 113 человек, умерло семь пациентов.

С начала эпидемии в Псковской области было выявлено 68 017 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 9 декабря 2021

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