Самая сложная эпидемическая ситуация с коронавирусом сложилась в Новосокольническом и Порховском районах

00:12, 10 декабря 2021, ПАИ

177 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за последние сутки. Об этом сообщил в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона обратил внимание на районы с самой тяжёлой эпидемиологической обстановкой.

«Самая сложная ситуация с заболеваемостью в Новосокольническом и Порховском районах. Их главы должны опреативно реализовать необходимый комплекс мер для снижения динамики распространения COVID-19», – написал Михаил Ведерников.

За сутки выздоровело 113 человек, умерло семь пациентов.

С начала эпидемии в Псковской области было выявлено 68 017 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.