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Общество

День прав человека празднуют 10 декабря

10 декабря в мире отмечают День прав человека, официально установленный на пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека, в которой провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Декларация включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав. Её переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках. На основе данного документа разрабатывались другие международные соглашения.

Каждые 5 лет 10 декабря проходит церемония вручения премии ООН в области прав человека. Она была учреждена в 1966 году для награждения тех, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека, и впервые вручалась в 1968 году.

В России традиционно в этот день проводятся всевозможные официальные и неофициальные мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам прав человека и их защиты, на разъяснение сути права и деятельности правовых институтов.

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