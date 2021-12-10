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Новый пик пандемии COVID-19 ожидается в России в ближайшие недели

Новый пик пандемии COVID-19 ожидается в России в ближайшие недели из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом газете «Известия» заявил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

По его мнению, новый штамм может быстро вытеснить «Дельту» с учетом того, какую динамику он показывает в Южной Африке и Великобритании. Ученый считает, это вопрос нескольких недель, возможно — месяцев.

«Омикрон» может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим, — сказал специалист. — Но ведь как устроен экспоненциальный процесс? Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. У вас есть, может быть, несколько недель, пока частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро. На самом деле это всё тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу».

Георгий Базыкин заметил, что так уже случилось с «Дельтой», когда этот штамм буквально за один месяц вытеснил в России все предыдущие варианты коронавируса.

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