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Общество

Требуется помощь псковичке, у которой сгорели дом и животные

Собака-погорелец на пути в приют

В Пскове требуется помощь Светлане Коростелёвой, у которой сгорели дом и животные. Пост опубликован на странице общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Светлана Коростелёва проживала в Псковском районе в деревне Букаши. Пожар уничтожил всё имущество женщины. Также погибли три собаки и три кота. Часть животных остались на улице. «Это спасло им жизнь, но сейчас им некуда прийти погреться, нечего есть, кошкам негде спрятаться от собак и мороза», - рассказали в «Зоозащите». Приют смог забрать всего 2 собаки и 6 кошек. «Это просто сверх всяких сил и возможностей. Но надо! Животные просто обречены. Помогите человеку и собакам», - обратились волонтёры к псковичам.

Кошки-погорельцы в приюте

Сама женщина остро нуждается в одежде, домашней утвари, бытовых предметах. Помочь ей и животным можно, связавшись по телефону: 89532326387.

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