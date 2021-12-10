71-летнюю великолучанку осудят за мошенничество и присвоение чужого имущества

09:22, 10 декабря 2021, ПАИ

Уголовное дело в отношении 71-летней великолучанки направили в суд. Она обвиняется в совершении мошенничества и присвоении чужого имущества, сообщили в областной прокуратуре.

В октябре 2020 года обвиняемая под видом страхового агента ввела двух пенсионерок в заблуждение относительно намерения о страховании их имущества. За оказанные услуги пенсионерки передали обвиняемой по 5 000 рублей.

Кроме того, женщина проходила испытательный срок в страховом акционерном обществе. Она получила два страховых полиса для страхования имущества собственников и передачи отчёта и денежных средств в страховое общество. Выполнив условия по страхованию имущества двух пенсионерок, обвиняемая получила от них деньги, которые должна была внести в кассу страхового общества, однако вверенные ей денежные средства присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в мировой суд Великих Лук для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.