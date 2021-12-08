Командный чемпионат Псковской области по шахматам пройдёт в Великих Луках
Комитет по спорту Псковской области и региональная федерация шахмат согласовали положение о проведении командного чемпионата Псковской области по шахматам в Великих Луках, сообщили в региональной федерации шахмат.
С учётом ограничений участники и представители команд, а также спортивные судьи допускаются к чемпионату только при наличии одного из двух документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 либо документа, содержащего сведения о перенесённом заболевании в течение шести месяцев.
Имеющие противопоказания участники должны иметь при себе одновременно два документа – медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и документ (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный ПЦР-тест (не ранее чем за два дня до проведения соревнований). Данные требования не распространяются несовершеннолетних спортсменов.
Заявки на участие для команд районов, городов Пскова и Великие Луки подаются по электронной почте pskovchess@gmail.com. или trefilovmaksim1983@gmail.com, последний срок подачи — 15 декабря 18:00 с указанием необходимости предоставления проживания.
В случае не предоставления заявки в указанные сроки, участникам проживание не гарантируется.