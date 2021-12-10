Врач объяснила, почему женщины переносят коронавирус легче мужчин

10:01, 10 декабря 2021, ПАИ

Женщины переносят коронавирус легче мужчин из-за особенностей иммунной системы. Об этом сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на и. о. заведующей 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвину Давлятову.

По ее словам, переведенные в отделение после реанимации женщины восстанавливаются быстрее мужчин. Это связано с тем, что иммунная система женщин сильнее ориентирована на защиту от инфекционных заболеваний: их ткани более устойчивы к повреждениям вирусами. Иммунные механизмы женщин направлены на предотвращение тяжелых форм болезней. Кроме того, женские гормоны способствуют активной регенерации легких.

Также Эльвина Давлятова назвала факторы, повышающие риск смерти при COVID-19. Среди них пожилой возраст, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические легочные заболевания, артериальная гипертензия, онкологическая патология и ожирение.