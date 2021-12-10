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Общество

Суперакция для псковичей: выгодные туры на лето 2022 года

Туристическая фирма «София» предлагает суперакцию. Псковичи могут бронировать отпуск на 2022 год уже сейчас. Только до 31 декабря 2021 года раннее бронирование по цене 3000 рублей – бронируйте сейчас, а оплачивайте перед выездом.

Турфирма «София» является гарантией качества и весёлого праздника. Ценовая политика позволяет сформировать тур для любой категории туристов.

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, 50, офис 409;

Телефоны: 8(8112) 622224; 89113519115;

Социальные сети: https://vk.com/sofiatourpskov

@gelena_pskov (https://www.instagram.com/gelena_pskov/)

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