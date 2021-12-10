Суперакция для псковичей: выгодные туры на лето 2022 года

14:20, 10 декабря 2021, ПАИ

Туристическая фирма «София» предлагает суперакцию. Псковичи могут бронировать отпуск на 2022 год уже сейчас. Только до 31 декабря 2021 года раннее бронирование по цене 3000 рублей – бронируйте сейчас, а оплачивайте перед выездом.

Турфирма «София» является гарантией качества и весёлого праздника. Ценовая политика позволяет сформировать тур для любой категории туристов.

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, 50, офис 409;

Телефоны: 8(8112) 622224; 89113519115;

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