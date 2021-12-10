Заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей превысила эпидпорог в Псковской области

10:15, 10 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ у детей превысила эпидпорог. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 декабря.

По словам спикера, волна коронавируса идёт на спад – уровень заболеваемости снижается. Однако фиксируется резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

Надежда Рагозина оценила вакцинацию псковичей на тройку из пяти возможных баллов.

«С нашей стороны мы все необходимое сделали: работают стационарные и мобильные пункты вакцинации, доступность прививок обеспечена. Сегодня доступны все четыре вида вакцин», - добавила Рагозина.