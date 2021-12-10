В Псковской области ковид подтвердился у 141 беременной женщины

10:16, 10 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области 141 беременная женщина заболела коронавирусом с начала пандемии, из них 93 - в этом году. Об этом сообщил и. о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря.

По словам Николая Красикова, были и случаи смерти беременных от ковида. Он уточнил, что после родов ребенок изолируется от больной матери.

Николай Красиков добавил, что прогресс по вакцинации беременных есть, но он небольшой. «Но мы хотя бы сдвинулись с мертвой точки. Вакцинированы 480 беременных. Никаких последствий для матери и ребенка прививка не принесла, плод развивается в соответствии с нормой», - рассказал он.