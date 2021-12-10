Псковские археологи дали ответ на фотозагадку

10:19, 10 декабря 2021, ПАИ

Ответ на фотозагадку дали псковские археологи. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Предметом на фото оказалась сошка (подсошник; в настоящее время также сошки или двунога) — подставка (упор) для огнестрельного оружия или арбалета.

Археологи рассказали, что в XVI–XVII веках сошка представляла собой шест высотой около 1,5 метра, один конец которого имел рогатку для упора оружия, а второй — был заострён для упора в землю.

Функции сошки выполняли различные разновидности холодного оружия, как, например, алебарда или бердыш. К концу XVII века в связи с облегчением веса оружия и переходом с мушкетов на ружья практически перестала употребляться.