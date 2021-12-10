Почти 267 млн человек в мире заразились COVID-19

10:34, 10 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 10 декабря в мире зарегистрировано 268 758 467 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 303 132 человека. Количество выздоровевших – 241 867 437.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 50 535 791. В этой стране от коронавируса умерло 815 269 человек, выздоровело – 39 879 448.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 925 806 человек, 8 637 861 пациент выздоровел, 286 004 – умерло.