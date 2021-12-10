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Надежда Рагозина: С момента забора материала для ПЦР-теста и до получения результата должно пройти не более двух дней

С момента забора материала для ПЦР-теста и до момента получения результата должно пройти не более двух дней. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 декабря.

Надежда Рагозина напомнила, что с 7 декабря вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ о сокращении срока действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов (с момента его выполнения).

Также спикер добавила, что ПЦР-тест теперь делают всем, кто болеет ОРВИ. При этом здоровые псковичи, которые являются контактными с заболевшими коронавирусом, без симптомов не тестируются.

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