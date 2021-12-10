Стартовало голосование за лучшего медицинского работника Псковской области

10:45, 10 декабря 2021, ПАИ

На сайте «Псковской правды» стартовало голосование за участников конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области – 2021». Его организовал комитет по здравоохранению Псковской области.

Звание присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению. В течение календарного года его могут получить десять медицинских работников.

На первом этапе комиссия по наградной работе комитета по здравоохранению отобрала 17 кандидатов, 10 победителей выберут путём народного голосования, оно пройдёт до 12:00 15 декабря.

Победители конкурса получат дипломы лауреатов премии «Лучший медицинский работник Псковской области» и сертификаты на 150 тысяч рублей.

Отдать свой голос за участников голосования можно здесь.