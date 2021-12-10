Об опасности коронавируса для беременных рассказал псковский врач

10:52, 10 декабря 2021, ПАИ

Об опасности коронавируса для беременных рассказал и. о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря.

Он уточнил, что вопрос вакцинации беременных крайне важен. Женщины, которые ждут ребенка, входят в группу высокого риска по тяжелому течению заболевания. «У беременных ковид протекает очень тяжело, плюс это опасно кровотечениями, задержкой развития плода, преждевременными родами», - отметил Николай Красиков.

Специалист добавил, что вакцинация «Спутником V» проводится после 22 недель, она абсолютно безопасна и на плод никак не влияет. Вакцинироваться надо в этот период либо на этапе планирования беременности.