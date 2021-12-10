Специалисты не выявили отрицательного влияния вакцины от коронавируса на беременных

11:02, 10 декабря 2021, ПАИ

Отрицательного влияния вакцины от коронавируса на беременных не выявлено. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 декабря.

По её словам, раньше не было доказательств безопасности прививки для беременных. Однако клинические исследования доказали, что негативных последствий для беременных нет, поэтому было дано разрешение на их вакцинацию. «А то некоторые удивляются, почему раньше было нельзя, а теперь стало можно. Это продиктовано как раз заботой о состоянии здоровья беременных», - отметила Надежда Рагозина.