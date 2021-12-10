Более 16 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Острова

11:03, 10 декабря 2021, ПАИ

Жительница Острова перевела мошенникам более 16 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

9 декабря 59-летней женщине в соцсети пришло сообщение от соседки, которая попросила денег в долг. Потерпевшая перевела на указанный счёт необходимую сумму. Однако потом выяснилось, что соседка таких сообщений не отправляла, а от её имени действовали мошенники, которые взломали аккаунт.

Потерпевшая обратилась в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За последние дни в Пскове и Великих Луках зарегистрированы факты мошенничества, связанные с осуществлением операций купли-продажи товаров через интернет. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.