Ледяной дождь и гололёд ожидаются в Псковской области в ближайшие дни
В ближайшие дни в Псковской области прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 10 декабря, в течение суток 11 декабря и ночью 12 декабря по региону ожидается ледяной дождь, на дорогах будет гололед.
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