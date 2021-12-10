Ледяной дождь и гололёд ожидаются в Псковской области в ближайшие дни

11:52, 10 декабря 2021, ПАИ

В ближайшие дни в Псковской области прогнозируется неблагоприятное погодное явление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 10 декабря, в течение суток 11 декабря и ночью 12 декабря по региону ожидается ледяной дождь, на дорогах будет гололед.