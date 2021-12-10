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Общество

Псковский общественник и авторы монумента в Самолве стали лауреатами премии «Патриот»

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина стала лауреатом первой Национальной премии «Патриот-2021». Ее проект «Чтобы помнили» признан лучшим в номинации «Собственным примером» в категории «Наставник», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект реализуется в Псковской области с 2015 года. В его рамках ежегодно проводятся акции, интерактивные площадки и мероприятия, объединенные темой памяти о Великой Отечественной войне. Это акция «Хлеб той зимы», посвященная полному освобождению Ленинграда от блокады; интерактивные площадки «Чтобы помнили», «Полевая почта», «Призывной пункт», памятное мероприятие к освобождению города Пскова «Июль Победы», территориальная игра «Историческое ориентирование» и другие.

«Мероприятия под эгидой «Чтобы помнили» наполнены интерактивными элементами. С ними изучение истории становится интересным, а понимание слова «патриотизм» — личностным и обоснованным», — отметила Екатерина Родина.

В ходе подготовки и проведения мероприятий волонтеры и участники работают с аутентичным материалом — военной формой, периодической печатью — газетами и листовками, плакатами и другими агитационными материалами военного времени, а также воссозданными предметами быта — упаковками конфет, шоколадок, мыла, спичечными коробками и так далее.

Награду премии в номинации «Лучший проект, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского» получили скульптор Виталий Шанов и архитектор Константин Фомин за мемориал «Князь Александр Невский с дружиной», установленный в деревне Самолва Псковской области в этом году. На открытии монумента присутствовал президент России Владимир Путин.

Победители первой Национальной премии «Патриот-2021» были объявлены в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума.

Номинантами премии в 14 категориях стали 75 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров. Лауреаты определялись по итогам голосования экспертного жюри, в числе которых депутаты Государственной Думы, Герои Российской Федерации, представители поискового и реконструкторского сообщества России. Всего на участие в премии было представлено свыше тысячи заявок.

Национальная премия «Патриот-2021» призвана выявить новых лидеров в сфере патриотического воспитания, поддержать проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развивать системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия.

Организатором первой Национальной премии «Патриот-2021» является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот.

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