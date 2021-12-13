10 самых дорогих квартир Пскова: проблемы со вкусом, фальшивый дом, кожаный диван

09:56, 13 декабря 2021, ПАИ

Недвижимость в Пскове дорожает если не с каждой неделей, то с каждым месяцем точно. Потенциальные покупатели сходятся на том, что агентства и собственники назначают цену практически из головы, по принципу «я художник, я так вижу. Не будем сегодня разбираться в ценообразовании и просто посмотрим на то, что предлагает псковский рынок не элитной, но дорогой недвижимости, узнаем, как выглядят квартиры по цене дома, и убедимся, что у псковичей по-прежнему большие проблемы со вкусом в части дизайна интерьеров.

10-е место

На десятом месте расположим квартиру по известному всем охотникам за дорогой недвижимостью адресу – Рижский проспект, 5а. За 99,7 квадратных метра агентство просит 9,5 млн рублей. Ребят, тут ещё скинуть придётся за отвратительный дизайн. Честное слово, листая фотографии с комнатами, я подумала, что ошиблась: ну не может вот это стоить 9,5 миллиона. Но это лирика, давайте к фактам.

«Великолепная трехкомнатная квартира в самом центре Пскова рядом с набережной реки Великой и видом на Троицкий собор» находится на втором этаже семиэтажного кирпичного дома 2008 года постройки. Площадь комнат: 14,6, 18,4 и 22,9 кв. м, кухни - 16,4 кв. м, «просторная прихожая, два санузла, балкон».



Покупателям сообщают про отличный ремонт, стеклопакеты в окнах, ламинат и плитку на полу, высоту потолков в 2,7 метра. «Квартира очень тёплая, уютная, с хорошей звукоизоляцией, окна выходят во двор, - уточняют риелторы. - На этаже три квартиры, замечательные соседи. Остаётся вся мебель и техника, кухонный гарнитур (может, всё-таки заберёте?) с посудомоечной машиной, варочной поверхностью с электрическим духовым шкафом и холодильником. Вся техника фирмы Bosch. Теплоснабжение и горячее водоснабжение дома осуществляется от индивидуальной котельной чердачного исполнения».



Ещё заманивают закрытой придомовой территорией, удобной парковкой, фильтрами для воды, интернетом и железной дверью.



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



























9-е место

За 9,7 млн рублей можно купить мрачную двухуровневую пятикомнатную квартиру на Юбилейной, 45 площадью 159,5 квадратных метра.

«Квартира для тех, кто давно хочет иметь свой собственный дом, но никак не может решиться переехать за город. Купите эту замечательную квартиру, и у вас будет кирпичный дом, 2 этажа, просторная гостиная 30,7 кв. метра, соединенная с оборудованной кухней 12,5 кв. метра, три удобных спальни, свой рабочий кабинет, два комфортных санузла, гардеробная», - заходят с козырей риелторы.

Квартира находится на 5-6 этажах кирпичного дома 2007 года постройки. Далее следуют два абзаца про то, как всё рядом – сады, школы, магазины. А что в Пскове вообще не рядом? Ну, кроме метро.



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito





































8-е место

Внимание, скидка! За 10 млн 300 тысяч рублей вместо 11 млн 300 тысяч продаётся четырёхкомнатная квартира на Петровской, 6 площадью 155 квадратных метров.

И снова продаёт агентство, которое поёт соловьём о большой кухне-гостиной, кирпичном элитном малоквартирном доме 2005 года постройки с огороженным двором и собственным парковочным местом. В честном разговоре риелторы признаются, что в Пскове на самом деле нет элитной недвижимости.

В квартире два санузла, финская сауна, кладовая-гардеробная, три просторные спальни с окнами во двор на восточную сторону. На цокольном этаже есть 18-метровая кладовка.

«Тихая светлая квартира. Также имеются телефон, интернет, кабельное телевидение, фильтры для воды, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь, охранная сигнализация, система водонагрева, кухонный гарнитур, шкаф-купе», - перечисляют риелторы стандартный набор любой хорошей квартиры.

Ремонт якобы выполнен по дизайн-проекту. Где он, где? Обратите, например, внимание на межкомнатные двери. Их же перестали выпускать в 1993-м. Про остальное даже говорить грустно.



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito

































7-е место

На седьмой строчке нашего топа пятикомнатная снова двухуровневая квартира на Красноармейской, 24 площадью 202 квадратных метра за 10,5 млн рублей.

Первый уровень находится на пятом этаже (131 кв. м), второй - на шестом (71 кв. м). Есть дополнительно подсобное помещение 30 кв. м, без отделки.

«В некоторых комнатах требуется косметический ремонт, - честно сообщает владелица. - Встроенная и кухонная мебель остаётся. Рядом в 100 метрах строится школа, которая сдаётся в декабре 2022 года, что очень удобно для многодетной семьи. Подъезд состоит из 15 квартир с доброжелательными соседями. Тип дома северный с очень толстыми стенами, шумоизоляция между квартирами отличная. Окна выходят на все четыре стороны дома».

Всё. Давайте смотреть.



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



























У меня только один вопрос: почему владельцы недешёвых квадратных метров так трепетно любят кожаные диваны? С чем это связано и почему именно кожаный диван в Пскове считается эквивалентом благополучия? И ещё. Почему бы не очистить душевую кабину от чёрной плесени, которая хорошо видна даже на мутной фотографии.

6-е место

За 11 млн рублей в Пскове предлагается трёхкомнатная малюсенькая (в масштабах дорогой недвижимости) 85-метровая квартирка в доме - объекте культурного наследия на Некрасова, 44. Дом построен в 1917-м и реконструирован в 2000-х годах.

«Дом расположен в историческом центре города, имеет ухоженную зелёную закрытую территорию с видеонаблюдением, автоматическими воротами и гаражами. Заботливый уход за территорией и обслуживание всех систем осуществляется жителями дома по договоренности с остальными соседями. Закрытая территория с высаженными по периметру зелёными туями дарит ощущение обособленности от городского шума и суеты. Отличный выбор для тех, кто любит нестандартные решения!» - сообщает агентство.

Одна квартира на этаже. Жилая площадь 51 кв. м., есть лоджия 2 кв. м с выходом из кухни, с панорамным остеклением. Высокие четырёхметровые потолки.

«В просторной 25-метровой гостиной есть действующий камин, окна - деревянные стеклопакеты, остаётся качественная дорогая корпусная мебель и кожаные диваны (серьёзно, они есть в каждой подобной квартире). Спальня 15 кв. м со встроенной мебелью. Третью комнату в 11 кв. м можно оборудовать как кабинет, детскую или библиотеку, - советует риелтор. - Имеется просторная ванная комната с джакузи и душевой кабиной. Кухня 11 кв. м с встроенной мебелью и техникой».

Предложение характеризуется как эксклюзивное, состояние квартиры названо хорошим, напольные материалы – качественными. Двери деревянные, стены под покраску.



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito











5-е место

И снова «эксклюзивное предложение в самом центре города». Квартира свободной планировки площадью 105 квадратных метров за 11 млн 200 тысяч рублей на улице Льва Толстого, 2.

«Квартира подготовлена под чистовую отделку, стены оштукатурены, полы выровнены. В квартире нет ни одной капитальной перегородки, вы сможете реализовать любой дизайн-проект. Кухня-гостиная 52 квадратных метра с эркером и балконом, из окон открывается панорамный вид на Летний сад. Две изолированы комнаты 16 и 15 квадратных метров, ванная комната 9 квадратных метров, гостевой туалет 2 квадратных метра», - сообщает то ли собственник, то ли агент, обещая по запросу показать дополнительные фотографии.



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito







4-е место

Думали в многоэтажках на Владимирской нет дорогих с претензией на элитность квартир? Ошибались. Есть. 219-метровый «монстр» с интерьерами музея. Жить там не хочется, а вот походить любопытно. Квартира расположена на седьмом этаже восьмиэтажного дома №3. Цена – 11 млн 900 тысяч рублей.

Предложение, разумеется, опять эксклюзивное, квартира светлая, ремонт дизайнерский, дом кирпично-монолитный.

«Большая прихожая 18,6 кв. м с гардеробной 4,8 кв. м, гостиная 50 кв. м, четыре комнаты 18+22,2+23,3+34,7 с гардеробной 6,9 кв. м, кухня 15 кв. м с кладовой комнатой 7,3 кв. м, два санузла, три застеклённые лоджии с видом на реку и во двор. В квартире остаётся встроенная мебель и бытовая техника. Три кондиционера, на полу керамогранит, итальянские фрески, несколько вариантов освещения. Перепланировка согласована. В аренде на подземной парковке – машино-место», - сообщает агентство.

Ослепительно, не так ли?



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



























3-е место

Крупногабаритная трёхкомнатная квартира площадью 113,9 квадратных метра на Пароменской, 8а продаётся за 12 млн рублей.

За эти деньги предлагается «качественный ремонт, застекленная лоджия, большой раздельный санузел, большая ванна, отдельный гостевой туалет, 22-метровая кухня, большие раздельные комнаты, стеклопакеты». Их почему-то до сих пор называют отдельной строкой, как будто в квартире за 12 миллионов это не нечто само собой разумеющееся.

Установлены счётчики на газ, электричество и воду, есть охранно-пожарная сигнализация, видеодомофон. Бонусом новому владельцу остаётся вся мебель и частично бытовая техника.

2-е место

С третьего ко второму месту цена подскакивает сразу на 9 млн и достигает 21 млн 960 тысяч рублей за квартиру площадью 146 квадратных метров в доме «Патио» на Советской, 29Б в жилом комплексе «ТЭЦ на Великой». Этот ЖК позволяет Пскову регулярно оказываться во всевозможных рейтингах самого дорогого жилья на Северо-Западе. Не на последних строчках.

Предлагаемая квартира расположена на первом этаже. Здесь уже установлена система отопления тёплым водяным полом, деревянные энергоэффективные окна, приточно-вытяжная вентиляция с принудительным оттоком, индивидуальные приборы учета на отопление, водоснабжение, электроснабжение. Отделка черновая, комнат четыре, площадь кухни – 20 кв. метров.

Про квартиру больше нет никаких подробностей. Зато идёт подробное описание ЖК с упором на закрытую территорию, видеонаблюдение, наличие управляющего и садовника.

«Сделан дорогой современный ландшафтный дизайн - идеальная комфортная и безопасная территория для прогулок. Воздух невероятный, тишина, пение птиц и много зелени. Звоните - расскажу подробнее, показы возможны в любые дни», - сообщает представитель застройщика.

Фотографий квартиры нет, только план с площадями и снимки дома, в котором она находится.



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito







1-е место

На вершине топа двухуровневая квартира площадью 176 квадратных метров на Свердлова, 76 за 22 млн рублей. К квартире прилагается 19-метровый гараж.

«Квартира расположена на четвёртом и мансардном этажах. Сделан евроремонт, установлена система отопления тёплым водяным полом, сигнализация

На втором этаже - спальня, детская, кабинет, санузел. На первом - прихожая, кухня-столовая, гостиная, санузел. Вся мебель и техника остаётся в квартире», - агентство описывает недвижимость коротко, но по существу. Далее предлагается изучить фотографии.







Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito



Фото: Avito























Генеральный директор ООО «Этажи - Псков» Роман Максименко рассказал, что цены на дорогие квартиры в Пскове меняются не так стремительно, как на обычное жильё:

«Если обыкновенная квартира стоила два миллиона, сейчас - больше трёх миллионов. Рост составил более 50%. А дорогая недвижимость если стоила 6 млн, то теперь, к примеру, 7,5 млн. Рост 15-20%. Таким образом, то, что было очень дорогим, становится немного более доступным. Не секрет, что сейчас обычная двухкомнатная квартира площадью 56 кв. метров может стоить в районе 4 млн рублей, раньше за эти деньги продавались 100-метровые апартаменты.

Обычно дорогие «лоты» продаются медленнее, но под конец года метут всё подряд, и хорошие объекты найти трудно. Люди пребывают в состоянии неопределённости, поэтому предпочитают хранить деньги в виде недвижимости.

Как правило, дорогие квартиры покупают состоятельные псковичи и приезжие из северных регионов, где зарплаты повыше, они привыкли к более дорогим квадратным метрам».