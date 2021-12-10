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Происшествия

Внедорожник и иномарка столкнулись в Псковском районе

В Псковском районе произошло ДТП с участием иномарки и внедорожника, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • В Псковском районе произошло ДТП с участием иномарки и внедорожника
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с участием иномарки и внедорожника
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с участием иномарки и внедорожника
    Фото: ПАИ
  • В Псковском районе произошло ДТП с участием иномарки и внедорожника
    Фото: ПАИ

В деревне Дуброво Псковского района на улице Солнечной, 11 автомобиль Citroën столкнулся с УАЗ-452. Прибывшие сотрудники скорой помощи осмотрели водителей на месте. От госпитализации участники аварии отказались.

На месте ДТП работают также сотрудники аварийно-спасательной службы и ДПС. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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