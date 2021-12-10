Внедорожник и иномарка столкнулись в Псковском районе

12:35, 10 декабря 2021, ПАИ

В Псковском районе произошло ДТП с участием иномарки и внедорожника, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В деревне Дуброво Псковского района на улице Солнечной, 11 автомобиль Citroën столкнулся с УАЗ-452. Прибывшие сотрудники скорой помощи осмотрели водителей на месте. От госпитализации участники аварии отказались.

На месте ДТП работают также сотрудники аварийно-спасательной службы и ДПС. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.