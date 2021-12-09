Началась видеотрансляция брифинга с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове

13:13, 10 декабря 2021, ПАИ

10 декабря в медиацентре ПАИ проходит брифинг с организаторами и гостями первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове.

Спикерами выступают худрук фестиваля, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский, режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов и почётный гость фестиваля, народный артист России Владимир Ванеев.

Напомним, международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS проходит в Псковской областной филармонии впервые. Уже состоялся концерт-открытие MAGNUM OPUS, вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря псковичам покажут оперу «Богема».