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Культура

Началась видеотрансляция брифинга с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове

10 декабря в медиацентре ПАИ проходит брифинг с организаторами и гостями первого международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове.

Спикерами выступают худрук фестиваля, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский, режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов и почётный гость фестиваля, народный артист России Владимир Ванеев.

Напомним, международный фестиваль современного искусства MAGNUM OPUS проходит в Псковской областной филармонии впервые. Уже состоялся концерт-открытие MAGNUM OPUS, вечер современной хореографии «Тропой иллюзий», а 10 декабря псковичам покажут оперу «Богема».

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