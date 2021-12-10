Двое жителей Печорского района получили условный срок за незаконный сбыт оружия

13:21, 10 декабря 2021, ПАИ

Двое жителей Печорского района получили условный срок за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В мае 2021 года мужчина решил продать обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-ЗК» и предложил своему знакомому найти покупателя и организовать с ним встречу. В итоге злоумышленники продали оружие за 5000 рублей человеку, выступающему в качестве закупщика при проведении оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». Обрез изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции.

Районный суд назначил печерянам наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Приговор вступил в законную силу.