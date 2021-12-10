Проводить студенческие оперные фестивали предложили в Пскове

13:48, 10 декабря 2021, ПАИ

Проводить студенческие оперные фестивали в Пскове предложил почётный гость фестиваля MAGNUM OPUS, народный артист России Владимир Ванеев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он также отметил, что 10 декабря, в заключительный день фестиваля, зрители оперы «Богема» увидят, возможно, тех, кто через 5-10 лет будет сверкать на телевидении.

Главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский добавил, что на ближайшее будущее есть идеи. Он напомнил, что Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова уже несколько лет находится на ремонте, сейчас у них нет своей сцены и оперы не показать.