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Культура

Проводить студенческие оперные фестивали предложили в Пскове

Фото Андрея Степанова

Проводить студенческие оперные фестивали в Пскове предложил почётный гость фестиваля MAGNUM OPUS, народный артист России Владимир Ванеев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он также отметил, что 10 декабря, в заключительный день фестиваля, зрители оперы «Богема» увидят, возможно, тех, кто через 5-10 лет будет сверкать на телевидении.

Главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский добавил, что на ближайшее будущее есть идеи. Он напомнил, что Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова уже несколько лет находится на ремонте, сейчас у них нет своей сцены и оперы не показать.

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