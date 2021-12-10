Цифровизация малого и среднего бизнеса в Псковской области — брифинг в медиацентре ПАИ

15:33, 10 декабря 2021, ПАИ

Псковские предприниматели смогут приобрести российское программное обеспечение со скидкой 50% от средней рыночной цены. Воспользоваться этой льготой имеют возможность 99% предпринимателей региона. До конца декабря 2021 года в Псковской области в электронный вид переведут ещё 16 госуслуг. В регионе к интернету подключили более 600 социально значимых объектов: ФАПы, сельские школы, клубы и библиотеки. Об этом и многом другом в медиацентре ПАИ на брифинге, посвященном поддержке цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика», рассказали исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов и руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

- Виталий, мой первый вопрос к вам. Расскажите подробнее об этой главной программе, которая направлена на поддержку цифровизации малого и среднего бизнеса.

В.Р.: Еще раз добрый день. На самом деле последние годы, с момента старта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», - это уже не первая мера поддержки. Но все меры, которые были до этого, были направлены, прежде всего, на поддержку разработчиков, отечественных индоров, которые занимаются созданием и развитием программного обеспечения. Этим летом Министерство цифрового развития и связи приняло решение о том, что, так как уже несколько лет идет история про развитие, разработку программного обеспечения, имеет смысл поддержать то, что было создано до этого, и то, чем массово пользуются. И поэтому была создана такая очень интересная история, которая на самом деле работает в две стороны – она поддерживает как субъекты малого и среднего предпринимательства, которым осуществляется скидка 50% при приобретении сервиса на программное обеспечение, так и непосредственно самим индорам, у которых появляется возможность больше продавать за счет того, что для пользователя стоимость их конечного продукта снижается.

Соответственно, с начала ноября сама поддержка стартовала. Поддержка рассчитана до конца 2024 года, всего в рамках ее реализации планируется выделить порядка 7 млрд рублей. И здесь важный момент: это около 2 млрд в год получается, до конца 24-го года. Важная история для всех предпринимателей, я к ним обращаюсь: вы не ждите, вы сейчас сразу подавайтесь на тот софт, который вам нужен, потому что условия такие, что в случае если эта сумма, выделенная нами, будет израсходована, то, естественно, поддержка в этом году остановится.

- Механизм получения этой поддержки можно еще раз проговорить? Как и кому можно ее получить?

В.Р.: Механизм следующий. Вы, например, пользуетесь программными продуктами всем известной компании 1С. Очень важный момент, чтобы данный продукт вы не просто приобрели и использовали на серверах, а именно по так называемой схеме САС, то есть ТО как услуга. Вы заходите на их сайт, видите баннер, который говорит о том, что получить 50% скидку, нажимаете на нее, проходите в информационную систему, где вы вбиваете свой ИНН, данная система подтверждает, что вы являетесь субъектом МСП, и после этого уже пошагово дальше действуете по инструкции и получаете скидку при приобретении продукта.

- Наверное, вопрос, Анастасия, и вам, и вам, Виталий: как вы считаете, насколько эта мера поддержки будет востребована в Псковской области? Действительно ли сегодня это очень необходимая для предпринимателей мера?

А.И.: Давайте начну я. На основе нашего опыта взаимодействия с предпринимателями я думаю, что эта мера будет востребована. Но учитывая, что я уже сегодня посмотрела примерный перечень тех компаний, кто сегодня может в этом участвовать как производители программного обеспечения, я так понимаю, что перечень будет увеличиваться, потому что у меня неокончательный перечень. Там действительно на все современные известные сервисы, которыми пользуются сегодня предприниматели, и мы понимаем, что у нас, с одной стороны, по центру «Мой бизнес» через центр инжиниринга есть такая мера поддержки, как софинансирование затрат на цифровизацию. И этой мерой поддержки пользуются компании. Там единственное, что всегда было ограничение, что это были производственные компании. А мы понимаем, что у нас не только производственный сектор пользуется сегодня цифровизацией, поэтому для всех предпринимателей непроизводственной сферы есть сегодня возможность точно так же получить такое льготное финансирование по данной мере поддержки. Потому что запросы есть.

- Каким сферам необходима?

А.И.: А там любая сфера. Насколько я понимаю, это может быть любая сфера деятельности, совершенно, тут нет никаких ограничений кроме того, что ты субъект малого и среднего предпринимательства. Но и мы-то тоже понимаем, мы предприятия видим, видим те сервисы, которыми они пользуются, понимаем, что там 99% предпринимателей, компаний Псковской области имеют возможность воспользоваться этой льготой. Потому что практически у всех один из нескольких сервисов, которые сегодня есть в перечне, применяются на предприятии.

- Спасибо. Виталий, тот же самый вопрос. Как вы считаете, насколько эта будет сфера востребована? И как цифровизация помогает предпринимателям? Может, немного о тех мерах поддержки, которые уже существуют.

В.Р.: Что касается конкретной меры поддержки. Так как мы узнали немножко раньше о ее старте, то, например, со всеми своими знакомыми, кому я о ней рассказал, все уже воспользовались, по сути, потому что, действительно, даже тот набор, пускай пока и небольшой, отечественных решений, которые входят в перечень вендеров, которые сейчас оказывают, чье ПО можно приобрести с мерой поддержки, но все равно это самое востребованное. При этом, как Анастасия сказала, история с отбором вендеров не заканчивается, она не закрыта, то есть любой вендер, даже там если есть в Пскове какие-то сервисы, я тоже призываю участвовать, потому что для вас это будет дополнительная история – во-первых, по продвижению вашего продукта, потому что все-таки вы будете висеть на сайте, условно ваш баннер, фонда РФФИ, которым пользуется вся страна. Это дополнительная история про рекламу. И, конечно же, вкусные цены для ваших клиентов, это тоже такая история классная. Что касается других мер поддержки, я уже начал говорить, прежде всего, для вендеров была направлена на разработку, на развитие новых отечественных решений. Все те, кто в эти годы работал, плюс еще, конечно, РФФИ реализует такую грантовую поддержку, которая схожа с тем, о чем рассказала Анастасия, непосредственно цифровую трансформацию. Речь идет о крупных, скорее промышленных предприятиях, когда им за счет гранта компенсируется часть затрат на внедрение отечественных – это важный момент – именно отечественных программных продуктов, отечественных разработок. А так, в целом, у нас работает несколько фондов, которые занимаются именно поддержкой в сфере цифровых технологий. Это и РФФИ, это и Фонд Бортника, который для так называемых стартапов, у них есть цифровые стартапы, и для более серьезных вендеров – это Сколково и прочие, которые тоже в рамках развития цифровой экономики предоставляют грантовую поддержку.

- Спасибо. Анастасия, скажите, пожалуйста, сегодня центр «Мой бизнес» какую помощь оказывает предпринимателям малого и среднего бизнеса, может быть, в этих направлениях, или больше все-таки обращаются за материальной помощью, консультативной? Больше просят проводить обучающие мастер-классы?

А.И.: Я бы сказала, что у нас сегодня одна из востребованных мер поддержки – это как раз-таки софинансирование различного рода услуг, которое предприниматель сегодня получает. Поэтому вопрос про льготное приобретение программного обеспечения – по факту, один из актуальных. Да, безусловно, мы понимаем, что, конечно, прямые денежные ресурсы всегда востребованы предпринимателями, но далеко не всегда могут воспользоваться мерой поддержки, для некоторых она слишком маленькая, слишком большая, неподъемная. А как раз есть возможность часть своих затрат профинансировать, условно компенсировать, предприниматели так это слово понимают, то это снижает их расходы, увеличивает их прямую прибыль, поэтому эта мера поддержки всегда востребована. В части данного направления центр «Мой бизнес», поскольку мы там не являемся операторами этой меры поддержки, но можем консультировать предпринимателей, которые могут к нам обратиться, мы все расскажем, покажем, поможем, сориентируем…

- Непосредственно как пользоваться…

А.И.: Конечно, да. Здесь можно обращаться. Там Виталий рассказал, там все просто. Само предприятие нажимает одну кнопочку – и все. Здесь нет никакого участия даже со стороны региональной власти в этой мере поддержки. Она идет напрямую. Поэтому да, такого рода услуги сегодня востребованы, именно как компенсация части затрат, которые предприятие несет в той или иной сфере своей деятельности.

- А что насчет каких-то обучающих моментов для предпринимателей, которые еще только на пути к цифровизации? Есть такая помощь?

А.И.: Да, если говорить в общем, то у нас есть сегодня возможность получить софинансирование на образование своих сотрудников или себя, а тема может быть любая. Опять-таки, это может быть, в том числе, связано с цифровизацией. Только вопрос в том, насколько сегодня есть запрос со стороны предпринимателей на эту услугу и вообще понимание, что это им сегодня нужно. Но вообще такая услуга есть. Если мы говорим про просто какое-то образование, понятно, что, чтобы это было эффективно и точно, мы не можем какую-то общую программу запустить обучения, типа форума на такую-то тему, потому что это будет в общем, но конкретно для предприятия, скорее всего, точечного результата не будет. Здесь есть возможность, в том числе, как я предполагаю, мы тоже со своей стороны можем запланировать на следующий год одну из наших услуг, это софинансирование, в том числе и обучение работе в какой-то программе. Тут тоже надо смотреть, что входит в комплекс услуг, который оказывает непосредственно…

- И нужны ли будут вообще такие курсы, будут ли они востребованы?

А.И.: Да, вообще мы со своей стороны готовы, потому что когда мы на год вперед продумываем какие-то комплексные услуги, которые сегодня предприниматель может получать, мы иногда ориентируемся на свое представление об этом, на запросы предпринимателей. Но есть всегда возможность к нам прийти и сказать, что у нас 5-7 предпринимателей хотели бы получить услугу, которая каким-то образом будет дополнять, в том числе, то, о чем мы говорим сегодня, мы готовы это рассмотреть, включить, в том числе отработать теми же самыми исполнителями.

- Это очень хорошо, что ориентируетесь на запросы. Спасибо большое. Виталий, наверное, в заключение нашего брифинга хотелось бы несколько цифр по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» у нас в регионе. Уже конец года, может, есть какие-то предварительные итоги?

В.Р.: Здесь надо начать с того, что есть такой проект «Цифровая экономика», и на самом деле он очень сильно отличается от других национальных проектов, программ, в том плане, что здесь, во-первых, вопрос несколько шире, чем в других направлениях. И, как мы понимаем, что в целом государство не может взять и построить цифровую экономику само. Здесь функция государства – больше поддерживающая, и поэтому основные направления, которые сейчас реализуются в рамках реализации «Цифровая экономика Российской Федерации» - это формирование инфраструктуры, того базиса, который бы помог, в том числе, нашему бизнесу развиваться и переходить в цифру. Например, в этом году заканчивается проект 3-летний, который шел по подключению социально значимых объектов к скоростным линиям связи, это позволило подключить 601 объект у нас в регионе. Уже вся оптика построена, при этом это такие объекты, как ФАПы, школы сельские, в этом году туда попали библиотеки сельские, сельские клубы. Понятно, что для бизнеса, вы скажете: ну зачем это бизнесу надо, чтобы оптика пришла на ФАП? Но на самом деле в этом населенном пункте никогда не было оптики. Если у человека есть бизнес, у него появилась возможность получить доступ к высокоскоростному доступу в интернет. И это очень важно, потому что все-таки это тот базис инфраструктуры, соответственно, его затраты. Например, если его бизнесу было необходимо потратить 15-20 млн для прокладки ВОЛС, то теперь стоимость существенно снижена. Поэтому это такая история у нас есть. Также у нас очень пристальное внимание уделяется такой вещи, как предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде. И на сегодняшний день у нас уже 77 переведены в электронную форму, получается, мы первую-вторую очередь полностью закрыли. До конца декабря мы закроем еще 16 услуг. В принципе, все массовые социально значимые услуги, которые востребованы у нас на территории региона, предоставляться будут в электронной форме, что очень важно в условиях пандемии. Для того чтобы получить ту или иную справку, получить услугу, не надо ходить ни в МФЦ, ни обращаться в органы власти. Не потребуется, скажем так, подвергать себя опасности. Это тоже очень важная история. Следующий проект, который в этом году начали, это цифровизация системы мировых судей. Если вы следите за новостями, потихонечку начинают арбитраж, например суды общей юрисдикции, переводить на возможность участия в судах посредством ВКС. Причем это будет сделано через портал госуслуг. Интеграция следующая: если у вас назначено судебное заседание, вы заходите на единый портал государственных услуг, и там появится ссылка на подключение к этому непосредственно закрытому рассмотрению. В этом году мы построили инфраструктуру, создали защищенную сеть, закрытую, для всех мировых судов, и в следующем году планируем, опять-таки в рамках реализации программы «Цифровая экономика», приобретение и установку оборудования для обеспечения непосредственно ВКС. Это позволит нашим гражданам, тоже находясь дома, подключаться и присутствовать на судебных заседаниях. По поводу грантовой поддержки мы уже поговорили, тоже в рамках реализации программы «Цифровые технологии», все, что реализуется. Но здесь, честно говоря, роль регионов незначительна. Мы являемся по сути тем мостиком между фондами, которые непосредственно операторы, и предпринимателями, которые должны получить. Мы оказываем методическую поддержку, помогаем им, рассказываем обо всех новых стартах. Как сегодня, например, стартовала кампания, и мы здесь с вами уже рассказываем для наших предпринимателей. Программа «Кадры для цифровой экономики» в этом году была переформатирована, потому что, честно говоря, те итоги, которые были по прошлому году, не дали тот результат, который планировался. То есть в прошлом году обучали людей, если вы помните, персональные цифровые сертификаты, и государство оплачивало переобучение. В результате, как показала статистика, большинство людей, которые получили и записались на эти курсы, не завершили свое обучение, а в итоге учебные заведения получили деньги, но при этом того эффекта мы не получили. Куча новых специалистов в области цифровой экономики вышла, к сожалению. Поэтому в этом году подход был изменен, и сделали 50% финансирование. Во-первых, увеличили стоимость курсов, потому что много курсов было низкого качества, не очень интересные, скажем так, применимость их была под вопросом, тех знаний, которые там давали. Эти требования ужесточили для образовательных организаций, и для граждан сделали меру поддержки с точки зрения софинансирования 50%-ного, как и здесь например. Но при этом одна из задач, которая была поставлена этой программой «Цифровой экономики» в этом году, это обучить, как ни странно, чиновников. 58 человек у нас должны были пройти именно обучение по программам цифровой трансформации. Мы этот показатель выполнили, и у нас прошел 61 человек. Это без учета сотрудников подведомственных учреждений. Это на самом деле тоже очень важно, потому что даже в разрезе и в ключе предоставления государственных муниципальных услуг в электронном виде. Я думаю, что это не секрет, что даже в администрациях, особенно если мы говорим про районные администрации, уровень владения цифровыми технологиями достаточно печальный.

- Я думаю, касается это и всех направлений, в том числе, мы по экономике с Анастасией говорили, что чиновники всегда должны повышать свою квалификацию, в любом направлении.

В.Р.: Абсолютно правильно. Поэтому здесь в рамках национальной программы реализуются эти программы повышения квалификации, постоянно. Вот и в следующем году тоже будет продолжена. В целом так.

- Благодарю. Коллеги, есть уточняющие вопросы к нашим спикерам? Если нет, еще раз большое спасибо, что пришли к нам, ответили на важные вопросы, у нас велась прямая трансляция – кстати, о вопросах цифровизации, - надеюсь, что предприниматели посмотрели. Если не успели посмотреть в прямом эфире, посмотрят на нашем канале Ютуб. Спасибо большое, приходите к нам обязательно еще.

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