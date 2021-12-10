Руководство ТПП Псковской области обсудило с латвийскими дипломатами перспективы развития сотрудничества

15:08, 10 декабря 2021, ПАИ

Руководство Торгово-промышленной палаты Псковской области в пятницу, 10 декабря провело рабочую встречу с сотрудниками дипломатического корпуса Латвии в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ТПП.

Сейчас посещение Латвии затруднено в связи с антиковидными ограничительными мерами. По этой причине остается актуальным вопрос участия российских бизнес-структур в региональных выставках и бизнес-форумах на территории Латвии, проведения деловых встреч с латвийскими компаниями. Президент ТПП Псковской области Владимир Зубов выразил надежду на возможность роста предпринимательской активности, напрямую зависящей от снижения заболеваемости, разрешения Латвией въезда иностранцев, привитых любой вакциной от коронавируса, и ослабления ограничений на въезд в Россию.

Генеральный консул России в Даугавпилсе (Латвия) Евгений Колесников подтвердил заинтересованность бизнесменов Латгалии посещать Россию с целью развития партнерских связей с коллегами из РФ. По словам генерального консула, власти Даугавпилса приступили к реализации ряда инфраструктурных энергетических проектов, к работе по которым могли бы присоединиться бизнесмены российских приграничных регионов. Прямым подтверждением этого является участие в сентябре 2021 г. мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в традиционной Российской энергетической неделе в Москве.

Обсуждая взаимодействие на межгосударственном уровне, советник по экономическим вопросам посольства Латвии Андрейс Гринашко затронул вопрос о необходимости возобновления проведения заседаний Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, последнее из них состоялось в Риге в 2017 году.

По мнению латвийской стороны, остается актуальным вопрос взаимного признания Латвией и Россией сертификатов граждан, вакцинированных от COVID-19 как российской, так и европейской вакцинами. На сегодняшний момент власти ЛР обсуждаю возможность принятия российского сертификата у сотрудников МИД РФ, работающих в Латвии.

Во встрече принимали участие советник по экономическим вопросам посольства Латвии в России Андрейс Гринашко, руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) в РФ, а также советник-руководитель консульства Латвии в Пскове Лолита Ленкевич. В мероприятии также приняли участие генеральный консул России в Даугавпилсе (Латвия) Евгений Колесников, и. о. руководителя территориального органа - представительства МИД России в Пскове Александр Иванов и атташе представительства МИД России в Пскове Роман Бровченков.

Региональное бизнес-сообщество представили президент ТПП Псковской области Владимир Зубов, председатель Российско-Латвийского делового совета Александр Колпаков и исполнительный директор совета Владимир Ван Жан.