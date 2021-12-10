Директор псковского клуба единоборств «Спортивное единство»: Готовы на собственном опыте помогать организациям

16:30, 10 декабря 2021, ПАИ

Директор АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева рассказала об участии в проекте «Продюсерский центр СО НКО», реализуемом ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Участие в проекте – как mini-MBA для НКО. – рассказала Кристина Тимофеева. Также она отметила, что участие в проекте позволило полностью поменять концепцию работы. «Учредила Центр сопровождения спортивных организаций в регионе, которая позволит вывести на качественно новый уровень и небольшие «подвальные» спортивные секции, и уже сформированные спортивные команды!» – поделилась директор клуба.

Кристина Тимофеева сообщила, что основной задачей Центра сопровождения спортивных организаций «СПОРТ-КАЧЕСТВО» будет выведение на новый качественный уровень спортивных НКО, и подчеркнула, что они готовы оказывать качественную помощь спортивным организациям: «Мы готовы на собственном опыте помогать спортивным организациям выстраивать грамотно свою деятельность от регистрации до участия в грантовых конкурсах», – заверила Кристина Тимофеева.

В настоящее время в клуб единоборств «Спортивное единство» ведётся набор учащихся. Деятельность клуба направлена на оздоровление молодежной среды города Пскова и Псковской области и занимается вовлечением детей и подростков в спортивные мероприятия.

Клуб единоборств открылся только 1 сентября 2019 года, однако уже имеет серьезный ряд достижений.

В сентябре 2020 года клуб победил в региональном конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов на территории Псковской области с проектом «Спортивное единство», в рамках которого улучшена материально-техническая база спортсменов клуба единоборств.

В октябре 2021 года клуб также одержал победу в аналогичном конкурсе, но уже с проектом «Уличный спортзал», который нацелен на обеспечение межнационального мира и согласия. В рамках данного проекта была оснащена спортивная площадка рядом с клубом единоборств и проведен цикл мероприятий для представителей разных возрастных групп и национальностей.



В декабре 2020 года была установлена воркаут-площадка на прилегающей к клубу единоборств «Спортивное единство» территории, которую теперь используют для занятий спортом все желающие жители Пскова. Данная площадка была установлена при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и управления общественных проектов и молодежной политики администрации области.



В июне 2021 года была одержана победа в конкурсе на предоставление субсидий СО НКО из бюджета города Пскова на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков», на полученную субсидию приобретено татами для спортсменов клуба единоборств.

Напомним, АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство» является участником проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов. До того как получить знак качества, участники проделывают большую работу: проходят первичные самооценки организации, внешнюю оценку по системе «ОКНО» от АНО Центр обеспечения качества деятельности организаций социальной сферы «ОКНО», партнёров ПРОО «Команда 2018», вносят коррективы в структуру организации и меняют привычный принцип работы.

Контакты АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство»:

ВК: https://vk.com/club184630900

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