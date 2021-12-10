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Общество

Почти 1,7 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

1 653 466 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 230,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 629 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 956 679 случаев заболевания коронавирусом, 8 673 518 человек выздоровело, 287 180 – умерло.

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