Почти 1,7 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

16:21, 10 декабря 2021, ПАИ

1 653 466 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 230,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 629 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 956 679 случаев заболевания коронавирусом, 8 673 518 человек выздоровело, 287 180 – умерло.