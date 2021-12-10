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Общество

Ректор ПсковГУ ответит в прямом эфире на вопросы родителей и студентов о прививочной кампании

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина прокомментирует вопросы на тему прививочной кампании, поступившие от студентов вуза и их родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Прямая трансляция состоится в эфире официального ТГ-канала ПсковГУ в понедельник, 13 декабря, в 16:00.

Прислать вопросы можно, заполнив гугл-форму здесь. Вопросы принимаются до 9:00 13 декабря.

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