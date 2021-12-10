Ректор ПсковГУ ответит в прямом эфире на вопросы родителей и студентов о прививочной кампании

17:20, 10 декабря 2021, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина прокомментирует вопросы на тему прививочной кампании, поступившие от студентов вуза и их родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Прямая трансляция состоится в эфире официального ТГ-канала ПсковГУ в понедельник, 13 декабря, в 16:00.

Прислать вопросы можно, заполнив гугл-форму здесь. Вопросы принимаются до 9:00 13 декабря.