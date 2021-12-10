Порядка трёх тысяч километров новой разметки появилось на дорогах Псковской области
В 2021 году в Псковской области в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Применялись различные материалы: горячий и холодный пластик, дорожная эмаль, а для улучшения видимости разметки - микростеклошарики со светоотражающими элементами.
Разметку наносили механически и вручную.
Заказчиком работ выступило ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией - АО «Дороги Черноземья». Сумма контракта составила 90 млн рублей. Средства на работы выделены из областного бюджета.
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