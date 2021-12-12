День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря

09:00, 12 декабря 2021, ПАИ

День Конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря, пишет calend.ru.

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст документа был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно указам президента России, день 12 декабря был объявлен государственным праздником.

В 1918 году была принята Конституция РСФСР, в 1924-м – первая Конституция СССР. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и так называемая брежневская Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. В конце 1990-х годов российская Конституция пережила два политических кризиса.

Сейчас это прочный фундамент демократического развития Российского государства. Инаугурационное издание Конституции РФ в переплёте из тончайшей кожи красного цвета с накладным серебряным гербом России и тиснёной золотом надписью хранится в библиотеке главы государства в Кремле.

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесён ряд поправок, одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее – на четыре года), и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее – на четыре года). Также в Конституцию внесены изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. Летом 2020 года в Основной закон были внесены значительные изменения, посвящённые новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России.

12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона государства.