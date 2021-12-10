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Общество

Интенсив по проектной деятельности пройдёт для студентов ПсковГУ 11 декабря

На площадке Псковского государственного университета 11 декабря состоится встреча с федеральным спикером, генеральным директором ООО «Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», экспертом всероссийского конкурса молодёжных проектов, международной премии «Мы вместе», членом экспертного совета конкурса мэра Москвы, экспертом конкурсов «Доброволец России», «Моя страна – моя Россия», «Добро не уходит на каникулы», «Большая перемена» и других федеральных и региональных проектов Татьяной Гулевич. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие пройдёт в рамках всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции».

Напомним, всероссийский молодёжный форум стартовал на базе ПсковГУ 22 сентября и собрал вместе студентов из 28 регионов России. Участники представили экспертам разработанные на форуме проекты. В состав экспертной комиссии входили кандидаты наук, преподаватели вуза и псковские общественники, руководители проектной деятельности.

С 1 декабря стартовал второй этап конкурса социальных проектов. Победители станут известны 17 декабря.

В рамках форума планируется организация на базе ПсковГУ цикла встреч с федеральными экспертами.

Форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодёжи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Целью мероприятия является повышение интереса молодёжи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.

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