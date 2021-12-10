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Спорт

Косплей «Формулы-1» провела спортивная редакция ПАИ

Уже в это воскресенье, 12 декабря, в Абу-Даби состоится финальный этап чемпионата «Формулы-1». Это событие не могло пройти мимо спортивной редакции Псковского агентства информации, и ее редактор Валера Гусев тоже сел за руль болида, а точнее карта, бросив вызов тренеру по картингу Игорю Федотову.

Гоночная битва дебютанта и опытного гонщика состоялась в картинг-клубе PitStop Pskov, где занимаются, возможно, будущие чемпионы «Формулы». На кону были сертификаты на бесплатные заезды. В упорной борьбе на последнем круге Валера сумел обойти соперника и финишировал первым.

Теперь выигранные сертификаты будут разыграны среди подписчиков телеграм-канала Псковоблспорт. Подписывайтесь на канал, следите за новостями! Условия конкурса и видео гонки нашей «Формулы-1» смотрите в «Псковоблспорт» в ближайшие дни!

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