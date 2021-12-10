Полиция просит помочь опознать погибшего в Пскове мужчину

17:34, 10 декабря 2021, ПАИ

Псковичей просят помочь опознать личность неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен 6 декабря текущего года у дома № 54 на Крестовском шоссе в областном центре.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на вид мужчине 45-55 лет, рост 168-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, брови дугообразные, редкие, глаза светлые, нос узкий прямой, губы средние, усы рыжие с сединой.

На голове в середине лба тонкий диагональный шрам длиной около пяти сантиметров, на правой груди родинка диаметром около одного сантиметра, а на левом боку в области поясницы крупный след от ожога.

Был в узких очках с чёрной оправой. Очевидно, страдал близорукостью. На шее - нанизанный на нитку церковный серебряный крестик.

Одет в спортивную лёгкую матерчатую куртку чёрного цвета с капюшоном и карманами по бокам. На куртке имеются одинаковые надписи жёлтого цвета на спине и на груди – JEANSCOUTURE. Синие джинсы, изношенные до выцветания в области колен. Рубашка плотная, бело-синего цвета, клетчатая, майка белая с двумя продольными узорчатыми полосками, трусы цветные с узором в виде ромбиков, чёрные плотные хлопчатобумажные носки. Чёрные ботинки 41 размера на шнурках с «молнией» по бокам. В левом ботинке - шнурок синего цвета.

Граждан, которые по указанным описаниям внешности и одежды могут что-либо сообщить о личности данного мужчины, просят обратиться в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.