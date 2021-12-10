Преподаватели ПсковГУ выступили на научном семинаре, посвящённом антикоррупционной деятельности в таможенной сфере

17:56, 10 декабря 2021, ПАИ

Преподаватели института права, экономики и управления Псковского государственного университета выступили на научно-практическом семинаре «Антикоррупционная деятельность в таможенной сфере». Мероприятие состоялось в рамках Международного дня борьбы с коррупцией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

В докладе на тему «Антикоррупционная деятельность в таможенной сфере: потенциал человеческого фактора» и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международного бизнеса, к. э. н. Елена Наумова рассмотрела вопросы влияния коррупции на различные аспекты социально-экономического развития общества, а также сделала акцент на математико-статистической модели оценки данной взаимосвязи.

Доцент кафедры национальной безопасности и правозащитной деятельности ПсковГУ, к. э. н. Мария Васильева подготовила сообщение на тему «Социальная ответственность как базис антикоррупционного поведения бизнес-структур». Она обратила внимание слушателей на возможности противодействия коррупции через формирование модели поведения «социально ответственного предпринимателя», предложила результаты практического исследования мнений студентов в отношении понимания взаимосвязи уровня социальной ответственности и возможности борьбы с коррупционными явлениями.

Доклад заместителя начальника отдела инспектирования и профилактики правонарушений Псковской таможни Елены Волковой был посвящен организации мероприятий по борьбе с коррупцией в Псковской таможне. Представитель таможенных органов познакомила слушателей с результатами мониторинга деятельности должностных лиц в отношении раскрытия преступлений коррупционной направленности, представила подробный анализ возможности регуляции и контроля поведения сотрудников таможни через ротацию, различные формы постконтроля, проведение социологических опросов.

Подводя итоги мероприятия, Елена Волкова подчеркнула важность реализации антикоррупционной политики в контролирующих органах власти, а также акцентировала внимание участников на аспектах ответственности должностных лиц и неминуемости наказания за противоправные деяния.

Напомним, ранее в актовом зале главного корпуса Псковского государственного университета прошёл семинар «Противодействие коррупции в XXI веке», посвящённый Международному дню борьбы с коррупцией.