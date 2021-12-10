Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ взаимовежливы

18:06, 10 декабря 2021, ПАИ

Хамство, к сожалению, не редкое явление в жизни наших людей. Словари толкуют слово «хамство» как тип поведения человека, отличающийся грубым, наглым и резким способом общения. Чаще всего такое поведение можно встретить в очередях, на дорогах и в сети интернет. Псковское агентство информации представляет результаты опроса, которой показывает, как часто наши зрители и читатели сталкиваются с хамством.

Ободряющий факт - больше половины участников опроса почти не сталкиваются с хамством и взаимовежливы. За этот вариант проголосовало чуть больше 65% пользователей. С хамством в очереди столкнулись около 8%. На дорогах встречали хамство почти 7% респондентов. В интернете хамят 4% наших пользователей. Без малого 16% сталкиваются с хамством повсеместно.

В России составлен рейтинг городов, где живут самые грубые жители. Как определили авторы из маркетингового агентства, в первой тройке «самых хамских городов» оказались Пермь, Челябинск и Саратов. Опрос проводился в 27 городах России. Социологи задавали респондентам три вопроса: «Вы часто сталкиваетесь с хамством?», «Где чаще всего вам хамят?», «Вы сами часто хамите?» — и выяснили, что чаще всего сталкиваются с грубостью жители Урала и Поволжья.

Чаще всего россияне сталкиваются с грубостью в магазинах и на рынках – на хамство в торговых точках пожаловались 38% опрошенных. Далее по списку идут рестораны, кафе и бары (23%), улицы (19%), транспорт (16%) и муниципальные учреждения (4%).

Больше половины (55%) россиян заявили, что за последние несколько лет сталкивались с проявлениями хамства в общественных местах. К таким выводам пришли эксперты фонда «Общественное мнение» после проведённого опроса.

Ещё 16% соотечественников рассказали, что были свидетелями уличных драк и нападений, 10% сталкивались с карманной кражей или воровством. Ничего подобного за последнее время не происходило в поле зрения 39% жителей страны.

В 2018 году к Всемирному дню доброты в России – он отмечается 13 ноября — опубликовали рейтинг самых добрых городов. Как показало исследование, самыми добрыми людьми в России можно считать жителей Санкт-Петербурга – за него проголосовали 32% опрошенных. Далее последовали Краснодар (17%), Севастополь, Казань и Петрозаводск (по 10%).

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.