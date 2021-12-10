Николай Козловский рассказал о празднике городской ёлки в Великих Луках
Глава города Великие Луки Николай Козловский рассказал, когда планируется провести открытие городской ёлки. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукскией новости» со ссылкой на главу города .
«По поводу праздника новогодней ёлки. Основные мероприятия планируется провести 24 декабря. Правда, всё станет возможным после согласования с Роспотребнадзором», — подчеркнул Николай Козловский.
Кроме этого, целый ряд мероприятий запланирован Комитетом культуры Администрации города. Это открытие модельной библиотеки нового поколения в рамках национального проекта «Культура», интерактивный кукольный спектакль, различного рода концертные программы, спектакли, караоке-концерты, Рождественские вечера.
Комитет по физической культуре и спорту также разработал программу мероприятий. Это турнир по самбо, новогодние семейные соревнования, турниры по теннису, лыжные гонки и веселые старты.
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