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Общество

В 2022 году на территории Псковской области увеличен прожиточный минимум

Губернатор Псковской области подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в регионе. Фото citytraffic

Установленный прожиточный минимум в Псковской области на 2022 год будет увеличен. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников.Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Постановлением региональной администрации от 18 августа 2021 года величина прожиточного минимума на 2022 год составляла 12 279 рублей на душу населения, 13 384 – для трудоспособного населения, 10  560 – для пенсионеров и 12 073 – для детей. 

Новым постановлением величина прожиточного минимума будет увеличена и составит 12 527 рублей на душу населения (рост к 2021 году на 720 рублей, или 106 %), для трудоспособного населения – 13 654 рубля (рост к 2021 году на 864 рубля, или 106,8 %) для пенсионеров – 10 773 рубля (рост к 2021 году на 1081 рубль, или 111,2 %), для детей – 12 250 рубля (рост к 2021 году на 471 рубль, или 104,0 %).

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

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