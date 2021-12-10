Публикуем видео танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra из концертного зала в Великих Луках

19:43, 10 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках на сцене ДК ЛК в эти минуты первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представляет обновлённое шоу «Симфонические рок-хиты», сообщает Telegram-канал Luki-News.

Публикуем видео с концерта. Зрители услышат лучшие композиции Evanescence, Metallica, Roxette, Scorpions, Linkin Park, Nirvana, Led Zeppelin, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, АC/DC, Queen, Muse, System of a down, Rammstein. Музыканты Concord Orchestra исполняют новые аранжировки любимых рок-композиций.