Брифинг с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове прошёл в медиацентре ПАИ. Главное

20:31, 10 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с организаторами и гостями I Международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове.

Спикерами выступили худрук фестиваля, главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский, режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов и почётный гость фестиваля, народный артист России Владимир Ванеев.

Для вас мы узнали, что:

псковская публика очень любит хороших вокалистов, уверен Николай Хондзинский;

сегодня в Пскове выступают будущие мировые звёзды, заявил режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов;

народный артист России Владимир Ванеев отметил уникальность ситуации, когда в небольшом по размеру Пскове плодотворно работает симфонический оркестр и проводятся масштабные музыкальные, в том числе и международные, мероприятия;

у Псковской областной филармонии и Санкт-Петербургской консерватории есть планы на совместные проекты;

проводить студенческие оперные фестивали предложили в Пскове;

народный артист России Владимир Ванеев назвал существование Губернаторского симфонического оркестра Псковской области чудом и предложил сделать его визитной карточкой региона.

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