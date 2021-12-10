Брифинг с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове прошёл в медиацентре ПАИ. Главное
В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с организаторами и гостями I Международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове.
Спикерами выступили худрук фестиваля, главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский, режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов и почётный гость фестиваля, народный артист России Владимир Ванеев.
Для вас мы узнали, что:
- псковская публика очень любит хороших вокалистов, уверен Николай Хондзинский;
- сегодня в Пскове выступают будущие мировые звёзды, заявил режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов;
- народный артист России Владимир Ванеев отметил уникальность ситуации, когда в небольшом по размеру Пскове плодотворно работает симфонический оркестр и проводятся масштабные музыкальные, в том числе и международные, мероприятия;
- у Псковской областной филармонии и Санкт-Петербургской консерватории есть планы на совместные проекты;
- проводить студенческие оперные фестивали предложили в Пскове;
- народный артист России Владимир Ванеев назвал существование Губернаторского симфонического оркестра Псковской области чудом и предложил сделать его визитной карточкой региона.
Все новости с брифинга читайте в специальном сюжете здесь.
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