Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Брифинг с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове прошёл в медиацентре ПАИ. Главное

В медиацентре ПАИ состоялся брифинг с организаторами и гостями I Международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS в Пскове.

Спикерами выступили худрук фестиваля, главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский, режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов и почётный гость фестиваля, народный артист России Владимир Ванеев.

Для вас мы узнали, что:

  • псковская публика очень любит хороших вокалистов, уверен Николай Хондзинский;
  • сегодня в Пскове выступают будущие мировые звёзды, заявил режиссёр-постановщик оперы Дж. Пуччини «Богема» Аркадий Гевондов;
  • народный артист России Владимир Ванеев отметил уникальность ситуации, когда в небольшом по размеру Пскове плодотворно работает симфонический оркестр и проводятся масштабные музыкальные, в том числе и международные, мероприятия;
  • у Псковской областной филармонии и Санкт-Петербургской консерватории есть планы на совместные проекты;
  • проводить студенческие оперные фестивали предложили в Пскове;
  • народный артист России Владимир Ванеев назвал существование Губернаторского симфонического оркестра Псковской области чудом и предложил сделать его визитной карточкой региона.

Все новости с брифинга читайте в специальном сюжете здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете новогодний корпоратив?

Проголосовать >>>

10 декабря 2021

Героя соцтруда Ольгу Мазанцеву посетила вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова
10 декабря 2021

Брифинг с организаторами и гостями фестиваля современного искусства в Пскове прошёл в медиацентре ПАИ. Главное
10 декабря 2021

На центральной площади Себежа снова установили «ромашку»
10 декабря 2021

Что делать, если не прошёл голос за соискателей премии «Народное признание»
10 декабря 2021

Как снять домик на Новый год и не потерпеть неудачу
10 декабря 2021

В 2022 году на территории Псковской области увеличен прожиточный минимум

10 декабря 2021

Псковский областной совет народных депутатов в 1993 году высказался о доработке и согласовании статей новой Конституции
10 декабря 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал условия для новогодних фотосессий на детских утренниках

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...