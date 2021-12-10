Опера Джакомо Пуччини «Богема» прошла на сцене Большого зала филармонии в Пскове

20:45, 10 декабря 2021, ПАИ

Сегодня на сцене Большого зала филармонии состоялось большое культурное событие: заключительной страницей I Международного фестиваля современного искусства Magnum Opus в Пскове стал показ оперы «Богема» Джакомо Пуччини в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и симфонического оркестра, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Сюжет лирической оперы о французской жизни, созданной в 1896 году, знакомит с картинами из жизни талантливых, но непризнанных художников и писателей, которые создают свои творения, влюбляются и веселятся, с юмором преодолевая бедность и тяготы жизни. Они – та самая богема, которую, познав в молодости, покинул французский писатель Анри Мюрже благодаря успеху своих «Сцен из жизни богемы», ставших основой либретто оперы.

Потерпев провал на премьере в Турине в год создания, опера быстро заняла подобающее ей место на европейских сценах и в России, где на премьере 1897 года в Частной опере Саввы Мамонтова пели Надежда Забела и Фёдор Шаляпин. Лучшим Рудольфо современности стал Лучано Паваротти, партия которого стала для него знаковой.

На сцене Большого зала псковской филармонии опера идёт в постановке Аркадия Гевондова.