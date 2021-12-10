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Российскую олимпийскую чемпионку по тяжёлой атлетике Оксану Сливенко дисквалифицировали из-за допинга

Оксана Сливенко дисквалифицирована из-за положительных допинг-проб. Фото РИА Новости

Оксану Сливенко, олимпийскую чемпионку России 2008 года по тяжёлой атлетике, дисквалифицировали на два года из-за положительных допинговых проб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Результаты спортсменки с 1 марта 2012 года аннулированы. Отмечается, что Оксана Сливенко не стала опротестовывать решение ITA.

Помимо Сливенко, дисквалифицированы российские штангисты Светлана Шимкова и Ринат Киреев.

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