Российскую олимпийскую чемпионку по тяжёлой атлетике Оксану Сливенко дисквалифицировали из-за допинга

22:21, 10 декабря 2021, ПАИ

Оксану Сливенко, олимпийскую чемпионку России 2008 года по тяжёлой атлетике, дисквалифицировали на два года из-за положительных допинговых проб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Результаты спортсменки с 1 марта 2012 года аннулированы. Отмечается, что Оксана Сливенко не стала опротестовывать решение ITA.

Помимо Сливенко, дисквалифицированы российские штангисты Светлана Шимкова и Ринат Киреев.