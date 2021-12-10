Жилищники объяснили низкую температуру в многоквартирных домах Локни

22:37, 10 декабря 2021, ПАИ

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В социальных сетях жители многоквартирных домов в посёлке Локня жаловались на холод в квартирах: «+15, обогреватель работает постоянно... Батареи еле дышат, раньше такого не было... Батареи просто тёпленькие, и в квартире 16 градусов». На это обратила внимание районная газета «Восход».

Корреспонденты районки попросили директора муниципального унитарного предприятия «Локнянское жилищно-коммунальное хозяйство» Владимира Вахлачева прокомментировать ситуацию. Директор предприятия рассказал об аварии в котельной и о принятых мерах: «В большие морозы, чтобы температура на выходе была +85 градусов, нужно, чтобы работали три котла. Котельная № 1 посёлка Локня с понедельника работала только на двух котлах, температура на выходе была +65 градусов. Причина – на одном из котлов сгорел электродвигатель на насосе, мотор большой, на 15 кВт. Принимали экстренные меры. Свезли в Великие Луки, за один день его перемотали. Сегодня, 10 декабря, ставят. Надеемся, что уже к вечеру в квартирах будет намного теплее», – обнадёжил Владимир Вахлачев.