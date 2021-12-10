Себежское СУВУ и Пушкинский заповедник заключили договор
Договор о сотрудничестве заключён между Себежским специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа и Пушкинским заповедником. О этом сообщил корреспондент районной газеты «Призыв».
В рамках этого договора воспитанники Себежского СУВУ смогут приезжать в Пушкинский заповедник и участвовать в экологических акциях, экскурсиях, знакомиться с природой заповедных мест и стать участниками волонтёрского движения «Пушкинский доброхот».
Кроме того, в рамках выездного мероприятия для воспитанников училища 8 декабря сотрудниками заповедника была проведена просветительская программа «У вас в гостях Пушкинский заповедник», которая включила два музейных занятия: «История доброхотского движения» и «Дуэль в жизни А. С. Пушкина».
Ребята поделились тем, что они уже знают о поэте, так как материалы о жизни и творчестве А. С. Пушкина включены в школьные уроки. Но тема дуэли показалась им особенно интересной, а потому педагоги учреждения попросили включить её в программу. Рассказ о доброхотах тоже был неслучаен: руководство и воспитанники спецучилища высказали огромное желание приехать и поработать в заповеднике.
Коллектив педагогов и обучающихся Себежского СУВУ выразил огромную благодарность музейным сотрудникам за интересное и познавательное мероприятие на тему «Пушкинский заповедник».
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