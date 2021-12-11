День памяти священномученика митрополита Серафима отмечается сегодня

09:00, 11 декабря 2021, ПАИ

Священномученик Серафим (Леонид Чичагов) родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду, пишет calend.ru.

После окончания Императорского пажеского корпуса участвовал Балканской войне 1876–1877 годов. После возвращения с фронта познакомился с праведным Иоанном Кронштадтским и стал его духовным чадом.

В 1879 году Чичагов женится на Н. Н. Дохтуровой. В 1895 году его жена умирает. В это время он начинает работать над «Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает монашеский постриг с именем Серафим.

Вскоре Серафим назначается настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В это же время он составляет акафист преподобному.

С 1906 по 1912 год был архиепископом Орловским, Кишинёвским и Тверским. Участвовал в Поместном соборе 1917–1918 годов, где возглавлял отдел «Монастыри и монашество». В 1917 году владыка Серафим был изгнан обновленцами со своей кафедры. Патриарх Тихон назначил его в Варшаву, но он так и не прибыл на место служения в связи с происходившими там боевыми действиями.

В 1921 году уже в сане митрополита Серафим был сослан в Архангельскую область. Несколько лет прожил в Воскресенском Феодоровском монастыре под Шуей. Через семь лет был возвращён к делам церкви и назначен на Ленинградскую кафедру. В 1937 году его арестовали и на носилках доставили в Таганскую тюрьму.

11 декабря 1937 года Серафима расстреляли на полигоне в Бутово под Москвой.