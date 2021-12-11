До +3 градусов ожидается в Псковской области 11 декабря
В Псковской области сегодня ожидается облачная погода, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха днём составит -2…+3 градуса. Ветер восточных направлений 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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