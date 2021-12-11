Гадать на монетах и слушать воду в колодце советует народный календарь 11 декабря

11:00, 11 декабря 2021, ПАИ

11 декабря (28 ноября по старому стилю) чествовали небольшую птицу сойку, пишет calend.ru.

Слово «сойка» представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы — «соя», — которое, в свою очередь, происходит от глагола «сиять». Птица получила это название за яркое оперение.

Сойка является лесной птицей и известна тем, что подражает пению других птиц. Она воспроизводит также другие звуки – от стука топора до голоса человека. На Руси принято было считать, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью. Люди также верили, что у птицы на крыльях есть небольшие зеркала, в которых можно увидеть будущее.

В этот день крестьяне подходили к колодцу и слушали воду. Если слышалось позвякивание – можно ждать прибыли, если стояла тишина – успеха не ждали.

Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда. Если первой попадалась самая крупная монета, то можно было рассчитывать на удачу, а если самая мелкая – напротив, не нужно было ждать дохода.