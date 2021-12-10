Жительница Порхова попала в «Книгу рекордов ГТО»
Жительница Порхова Ангелина Виткина попала в «Книгу рекордов ГТО», пишет газета «Порховский вестник».
С 8 по 12 декабря в Белгороде проходит II Всероссийский фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО». В индивидуальных соревнованиях «Иду на рекорд» Псковскую область представляет порховичка Ангелина Виткина. Спортсменка попала в финал, показав один из лучших результатов, и была приглашена принять участие в очном соревновании на лучший результат в наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье.
Порховичка показала лучший результат, стала победителем личных соревнований «Иду на рекорд» и занесена в «Книгу рекордов ВФСК ГТО».
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