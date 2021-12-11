Более 245 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

15:03, 11 декабря 2021, ПАИ

245 398 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 254 755 жителей региона. Всего использовано 81,7 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона отметил, что динамика прививочной кампании замедлилась, и добавил, что это формирует дополнительные риски в преддверии вероятной следующей волны.

В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заразились 68 193 человека, 59 599 пациентов выздоровело, 1 148 человек умерло.